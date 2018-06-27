По закону у сотрудников департамента специальных расследований Генпрокуратуры есть еще два года на завершение всех дел, напомнил директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба. Труба: Это не ликвидация, это реорганизация Фото: hromadske.ua "Неужели можно поверить в то, что управление, которое расследует резонансные дела времен независимости Украины, может быть расформировано? Я в это не верю", – подчеркнул Труба.Правоохранитель напомнил, что по закону, у следователей департамента есть еще два года на завершение всех дел."Это не ликвидация, это реорганизация. Но нецелесообразно менять следователей, которые на протяжении четырех лет вникали, расследовали... И я уверен, что это не будет сделано", – заверил глава ГБР.22 июня нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен подписать приказ, который действительно ликвидирует департамент специальных расследований Генпрокуратуры. Главу департамента Сергея Горбатюка якобы собрались уволить.23 июня спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что ГПУ планирует реформировать департамент спецрасследований, который, в частности, занимается расследованием преступлений против активистов Евромайдана.25 июня адвокаты семей Небесной сотни и пострадавших участников Революции достоинства заявили, что будут расценивать такой шаг как свертывание расследования дел Майдана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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