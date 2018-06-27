Бывший член Владимир Олейник, который сбежал в Россию, заявил о намерении стать следующим президентом Украины,передает со ссылкой на .

Согласно социологическим опросам, наибольшее количество украинцев (14%) отдадут голоса за своего кандидата, который не входит в перечень наиболее разрекламированных политиков или общественных деятелей. Именно на это рассчитывает Олейник.

"Я буду бороться за эти 14%. А дальше и больше, чтобы мы навели порядок в стране. И это будет при поддержке людей и Господа Бога", - сказал Олейник в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Бывший член Владимир Олейник собирается выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Кандидатуру депутата, что бежал в Россию, выдвигает "Комитет спасения Украины". По словам Азарова, Олейник - "настоящий патриот Украины", "хорошо знает историю Украины, любит свою страну, любит свой народ.

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