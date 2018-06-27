Оккупанты обстреливали из минометов и гранатометов позиции Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой областях, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил. На Донбассе погиб один украинский военный, еще двое получили ранения Фото: Міністерство оборони України / Facebook Отмечается, что украинские подразделения ликвидировали трех боевиков и пятерых ранили.Сепаратисты использовали минометы, гранатометы и пулеметы возле Крымского, Новотошковского, Катериновки и Троицкого (Луганская область), а также Пивденного, Зайцево, Орехово, Марьинки, Водяного, Лебединского, Старогнатовки, Широкино, Пищевика, Гнутово, Песок и Новоселовки Второй (Донецкая область), говорится в сводке. https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/397239360768686 Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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