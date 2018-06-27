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Марадона еле выжил от матча Аргентина-Нигерия на Мундиале
27.06.2018 06:53

Вчера, 26 июня, на чемпионате мира по футболу произошло невероятное. Сборная Аргентина обыграла Нигерию и вышла в плей-офф Мундиаля. На матче присутствовал и великий Диего Марадона, который поприветствовал победный гол команды двойным салютом средних пальцев, а затем ему неожиданно стало плохо. 

Марадона еле выжил от матча Аргентина-Нигерия на Мундиале

Марадона не выдержал таких сумасшедших эмоций. Его безотлагательно доставили в госпиталь. Об этом сообщает Independent.

57-летнему футболисту первую помощь оказали прямо на стадионе в Санкт-Петербурге. Затем Марадона был доставлен в местную больницу.

Источник в сборной Аргентины рассказал, что обладатель Кубка мира 1986 года в полном порядке и что он скоро сможет вернуться в Москву. В сети появилось видео как Марадону под руки выводят с трибун.

Сообщения, что чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона якобы попал в больницу после матча Аргентина - Нигерия в Санкт-Петербурге, не соответствуют действительности, заявила колумбийская журналистка Патрисия Вильехас, сопровождающая его.

Кроме того, в своем Twitter она опубликовала фотографии, на которых Марадона выглядит здоровым.

 

Околофутбол начинается там, где есть неравнодушие :) pic.twitter.com/AEOW5rDoAw

— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 27 июня 2018 г.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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