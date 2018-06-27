Сегодня в западных областях Украины, на севере и в центре пройдут дожди и грозы, кое-где сильные ливни, град и шквалы. На остальной территории ожидается сухая погода. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает .

Температура воздуха 26-30 градусов тепла, на востоке и юге 28-35 градусов выше нуля, на западе 22-26 градусов тепла.

В западных областях пройдут дожди и грозы. Температура воздуха днем ​​22-26 градусов тепла.

В северных областях - кое-где дожди. гроза. Температура воздуха днем ​​25-30 градусов тепла.

В восточных областях существенных осадков маловероятны. Температура воздуха днем ​​28-35 градусов выше нуля.

В центральных областях - дожди и грозы. Температура воздуха днем ​​25-30 градусов выше нуля.

На юге Украины осадков не ожидается, в Одесской области - дождь, гроза. Температура воздуха днем ​​28-35 градусов выше нуля.

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