На прошлой неделе с закрытого учебного заведения в Башкортостане вышла на свободу 16-летний куратор "групп смерти", известная в сети как Кира .

В ее "подчинении" была сотня подростков, желающих расстаться с жизнью, передает со ссылкой на .

Девушка администрировала около десятка "групп смерти". На суде не доказали, что Кира доказала кого-то к смерти. Но попытки покончить с собой у ее подопечных были.

"Впервые я услышала о суицидальных игры примерно в конце 2015 года. Игра захватила меня. Но не как игрока, а как того, кому нравится управлять и влиять на других. Я в основном ассистировала куратору Аделине Морев. Создавала в чате депрессивную атмосферу, а сама Аделина склоняла "избранных" участников к суициду ", - рассказывает Кира.

Первые мысли о возможности психологического контроля над людьми стали появляться в начале 2016 года.

"Я поняла, что люди охотно воспринимают мои советы и я могу в определенной степени манипулировать ими. А после того как в школе меня начали преследовать, я еще плотнее углубилась в эту тему. Стала придумывать собственные игры и задачи, основываясь на опыте Морева и других кураторов . Потому что мне надо было куда-то свою злость дети".

"Я решила создать свой проект - группу в" ВКонтакте ", где люди бы делились своими переживаниями, раскрывались мне, - рассказывает девушка следователем. - Постепенно некоторым участникам надоел такой формат общения, и я придумала давать детям задания. Сначала это были невинные просьбы: сходить в лес, сфотографироваться на фоне определенной здания, рассказать о своем любимом место в городе ".

Примерно тогда же девушка начала давать своим игрокам задачи, связанные с самоистязанием.

"Я их придумывала сама. Просила, например, вырезать на ладони крест, сделать три порезы или царапины. Еще была задача порезать подушечки пальцев и снять это на видео. Некоторые публиковали фото у себя на страницах в открытом доступе, - вспоминает Кира. - Порезы , ожоги, выжигание на теле. Впоследствии это проверялось шрамами. я же не говорила им царапать себя, а именно резать. а после порезов оставались шрамы. И со временем это проверялось. Потому что я всегда говорила: если есть задание на порез, рижся у старого шрама. Чтобы я знала, что выполняется реально задания или п росто рисуешь. Потому что кровь можно подделать ".

За просрочку или невыполнение задач следовали наказания.

"Я помню, что когда я в первый раз попросила человека наказать себя, я не ожидала, что меня послушают. Мне было приятно. Ради меня на животе резал "Кира, прости меня". Странное ощущение. Доминанта".

Когда девушка сказала, что за ней скоро приедут из полиции и повезут в суд, с ней до конца осталось несколько участников.

"Несмотря на то что я предупреждала: игра закончена, идите все. Я спрашивала:" Почему остаетесь? ". Кто-то говорил, что привык ко мне, не может без меня. В других силы воли не было. У многих игроков так происходит. когда нормальному человеку скажешь: "Иди режь!" - он пошлет тебя. Если человек нормальный, он не пойдет играть туда. Мы, кураторы, не зарождаем в человеке мысли о суициде. Они к нам приходят уже с этой мыслью".

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