|Сенцов "не выгоден своими знаниями, как Киеву, так и другим товарищам"
|27.06.2018 07:01
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Во время конференции ОБСЕ в Киеве во вторник
на сцену вышел мужчина в украинской военной форме
и признался, что лично занимался перевозкой взрывчатки
для последующего совершения Олегом Сенцовым теракта
в Крыму, сообщает Strana.ua.
По его словам, в 2014 году он ввез на территорию Крыма некий предмет, из-за которого впоследствии осудили Сенцова. По мнению издания, речь шла именно о взрывчатке.
Выступающий объяснил, что решил рассказать об этом, чтобы спецслужбы Украины выявили людей, сдавших Сенцова российским правоохранительным органам. Он также заявил, что Сенцов обладает некоей информацией, обнародование которой не выгодно Киеву.
Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.
Издание идетнифицировало мужчину на видео. В Facebook он представлен как Иван Сирко. По данным издания, его настоящее имя - Сергей Стериков.
На его странице много фотографий - на самой свежей из них он позирует со спикером Генпрокуратуры Андреем Лысенко.