Столица Финляндии Хельсинки рассматривается как место встречи на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

Госсекретарь США Майк Помпео раньше заявил, что Трамп, вероятно, встретится со своим российским коллегой «в недалеком будущем» после визита в Москву на этой неделе советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.

Высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности заявил агентству, что Хельсинки был самым лучшим выбором. Окончательное же решение будет зависеть от результатов переговоров Болтона в Москве.

Австрийская столица Вена также обсуждалась как потенциальное место встречи глав США и России, но официальные лица заявили, что от этой идеи отказались.

По информации австрийской газеты Kronen Zeitung, встреча Трампа и Путина намечена на 15 июля.

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