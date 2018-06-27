|
На 700 должностей в ГБР претендуют 5 тыс. кандидатов – Труба
|
27.06.2018 07:09
|
Более половины будущих сотрудников Государственного бюро
расследований Украины могут не иметь опыта следственной или
оперативной работы, отметил директор ведомства Роман Труба. Госбюро
планирует начать работу в сентябре 2018 года Скріншот: 112 Україна
/ YouTube "На 700 должностей подали свои кандидатуры 5 тыс.
человек, это очень большое количество", – отметил Труба.По его
словам, такой масштабный конкурс в Украине еще не проводился."До
40% сотрудников, которых мы выбираем, по закону, должны иметь
определенный профессиональный опыт. И более 51% это могут быть
люди, которые не имели опыта следственной или оперативной
работы", – уточнил директор ГБР.Закон о Госбюро расследований
был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является
частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент
подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в
силу.В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР.Ведомство
планирует начать работу в сентябре 2018 года.Только следователи
Госбюро имеют право заниматься расследованием преступлений,
совершенных экс-президентами, высшими государственными чиновниками,
членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной
Рады, руководством Генеральной прокуратуры Украины, главой
Национального банка, судьями, правоохранителями, чиновниками
антикоррупционных органов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира