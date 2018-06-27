Более половины будущих сотрудников Государственного бюро расследований Украины могут не иметь опыта следственной или оперативной работы, отметил директор ведомства Роман Труба. Госбюро планирует начать работу в сентябре 2018 года Скріншот: 112 Україна / YouTube "На 700 должностей подали свои кандидатуры 5 тыс. человек, это очень большое количество", – отметил Труба.По его словам, такой масштабный конкурс в Украине еще не проводился."До 40% сотрудников, которых мы выбираем, по закону, должны иметь определенный профессиональный опыт. И более 51% это могут быть люди, которые не имели опыта следственной или оперативной работы", – уточнил директор ГБР.Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу.В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР.Ведомство планирует начать работу в сентябре 2018 года.Только следователи Госбюро имеют право заниматься расследованием преступлений, совершенных экс-президентами, высшими государственными чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генеральной прокуратуры Украины, главой Национального банка, судьями, правоохранителями, чиновниками антикоррупционных органов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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