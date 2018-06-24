|Робби Уильямс рассказал, что у него зависимость от ботокса
|24.06.2018 15:17
|
Британский певец Робби Уильям во время одной из фотоссесий признался в том, что у него есть зависимость. Как оказалось, исполнитель уже никак не может без известных инъекций ботокса.
Робби Уильямс полностью обнажился во время фотосессии для глянцевого журнала.
На обложке издания 42-летний певец показал поклонникам все татуировки на своем теле. В анонсе статьи сообщалось, что во время интервью музыкант рассказал о своих зависимостях, о сексе, о творческом успехе, а также выразил свой взгляд на счастье.
Робби Уильямс откровенно рассказал журналистам, что полюбил инъекции ботокса. Эта косметическая процедура помогает артисту не только выглядеть моложе, но и чувствовать себя морально лучше. О ботоксе певец задумался после того, как он услышал комментарий поклонника, разглядывающего его фотографию на диске, и назвавшего Робби старым.
За свою творческую карьеру Уильямс записал десяток пластинок, стал лучшим исполнителем в Британии, и самым продаваемым иностранным певцом в Латинской Америке. В нынешнем году доход артиста составил 200 миллионов долларов.
Напомним, ранее сообщалось,что Робби Уильямс перестарался с ботоксом и липосакцией.
Также, писали о том, что в Робби врачи обнаружили тяжелое заболевание.