Робби Уильямс полностью обнажился во время фотосессии для глянцевого журнала.

На обложке издания 42-летний певец показал поклонникам все татуировки на своем теле. В анонсе статьи сообщалось, что во время интервью музыкант рассказал о своих зависимостях, о сексе, о творческом успехе, а также выразил свой взгляд на счастье.

Робби Уильямс откровенно рассказал журналистам, что полюбил инъекции ботокса. Эта косметическая процедура помогает артисту не только выглядеть моложе, но и чувствовать себя морально лучше. О ботоксе певец задумался после того, как он услышал комментарий поклонника, разглядывающего его фотографию на диске, и назвавшего Робби старым.

За свою творческую карьеру Уильямс записал десяток пластинок, стал лучшим исполнителем в Британии, и самым продаваемым иностранным певцом в Латинской Америке. В нынешнем году доход артиста составил 200 миллионов долларов.

Напомним, ранее сообщалось,что Робби Уильямс перестарался с ботоксом и липосакцией.

Также, писали о том, что в Робби врачи обнаружили тяжелое заболевание.

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