Новый глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц должен разобраться с сепаратистами в местной власти, контрабандой и пенсионным туризмом. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал политолог Кирилл Сазонов,передает со ссылкой на .

- Донецкой области повезло, что новый глава администрации служил в . Значительная часть его биографии недоступна. Значит служил там, где нельзя "светиться" до сих пор, - говорит политолог.

С чего Александр Куц должен начинать на должности?

- Когда его назначили главой в Донецкой области, сразу поймал у себя нескольких российских шпионов. не оправдал в этом плане ожиданий. Власть в советах и​административных органах Донецкой области осталась у предыдущих хозяев - "регионалов". Большинство из них или сотрудничали с сепаратистами, или сочувствовали им. Не секрет, что многие донецкие чиновники помогали террористу Игорю Гиркину и его боевиками. Это видно и из профилей в социальных сетях и из отношения к людям. даже отодвигал украинских патриотов. Сепаратисты чувствовали себя удобно. Такая власть - второй фронт для украинских солдат. Всегда ожидают удар в спину - шпионаж, саботаж, информационные диверсии. Куц - СБУшник и контрразведчик. Если освободит Донбасс от сепаратистов в структурах власти, даст дорогу патриотам, армия сможет опереться на них.

Власть в советах и​административных органах Донецкой области осталась у предыдущих хозяев - "регионалов"

Почему это не удалось Жебривскому?

- Он хотел договориться со старой элитой. Не разрушать систему. Так проще и быстрее. Но это консервирует ситуацию. Делал так, как в свое время - напугать, а потом договориться. Это ключевая позиция пропаганды. Миллион людей пересекают линию разграничения - едут в Бахмут, Константиновку, Мариуполь. Общаются с друзьями и родственниками. Видят, что те, кто был при Януковиче - контролируют бизнес, сидят в креслах мэров. Те, кто помогали провести референдум сепаратистам, остались во власти. Те, кто танцевали с путинским казаками, работают в системе образования и учат детей. Что тогда изменилось? Чем освобожденные территории отличаются от оккупированных? Если новый глава справится с этим, то разница будет сразу заметна.

Освобожденные территории Донбасса должны быть как витрина. Донецкая область получает финансирование не только на подконтрольные Украине территории, но и оккупированные. Сделать качественные дороги, магазины, социальную инфраструктуру не проблема. В пенсионном фонде и паспортном столе, где собираются очереди, люди должны видеть разницу. Это борьба за головы и души людей.

Освобожденные территории Донбасса должны быть как витрина

С чего новый руководитель области должен начинать?

- Первое - разобраться с кадровым вопросом. Не нужно привозить десант патриотов из Львова. Их хватает между местных. Посмотрим это в первые месяцы. Результатов работы еще видно не будет, однако кадровая политика скажет о нем все. Если собирается договариваться и жить в мире с "старой гвардией", то на изменения ожидать не стоит.

Для Донбасса он уникальный губернатор - настолько молодого не было никогда. Здесь всегда жили по традициям - губернатору должно быть за 50. Важно, чтобы он поставил перед собой задачи изменить систему.

Много нареканий на территории Донецкой и Луганской области есть на контрабанду. Сможет ли новый глава Донецкой ОВЦА как-то решить этот вопрос?

- Контрабанды на Донбассе очень много. Это не обязательно оружие или наркотики. На оккупированных территориях продают продукты вдвое дороже в магазинах, которые захватили террористы - жена , Денис Пушилин, Павел Губарев. Они "отжали" все торговые сети - "Метро", "АТБ". Через подставные логистические компании украинские оптовики завозят на оккупированные территории продукты. А оптовики так называемой ДНР забирают. Это даже сложно назвать контрабандой территория оккупирована, но четких границ нет. Но схемы активно работают. И определенному кругу людей - экс-регионалам с обеих сторон линии пересечения - приносят большие деньги.

Это очень опасно. Ибо так же в Донецк идет спирт, а оттуда возвращается водка. Так же обстоят дела с сигаретами. Как генерал Куц понимает, что контрабанда опасна не тем, что сепаратисты зарабатывают деньги. Любого сотрудника , пограничника, военного легко вербовать. Можно вспомнить, как волонтера Андрея Галущенко (позывной "Эндрю", боролся против контрабанды в зоне ООС. Gazeta.ua) расстреляли в машине вместе с другими военными. Это большие деньги и большие риски. Но ему не привыкать к этому.

Донбас политически и экономически вернулся в 2013-й

Что не успел сделать Жебривский?

- В первую очередь нужно разобраться с социальными вопросами. С оккупированных территорий выехало очень много людей. Многие переселенцы ни поехали в или Запорожье. Они остались в области. Инфраструктурное нагрузки на школы, дороги, рабочие места выросло в десятки раз. Местные чиновничьи группировки зарабатывают на этом. Появился пенсионный туризм, липовые переселенцы. Эту систему нужно чистить от коррупции и злоупотребления властью. Реально сделать так, чтобы она действительно работала на людей.

Какие еще есть проблемы там?

- Есть не менее важный по безопасности момент. Рядом линия фронта. В , Днепре, Николаеве много оружия. Его везут именно отсюда. На Донбассе этого оружия очень много. Это и последствия боев, закладки, диверсионные атаки. Нужно разобраться с таким положением быстрее.

Если говорить о политической и экономической ситуации. В каком состоянии оставил Донбасс Жебровский?

- Регион политически и экономически вернулся в 2013-й. Только больше нет монолитной - сейчас она поделилась на "Оппозиционный блок", "Наш край", "За жизнь". Но лица все знакомы. Политически регион остался в том же состоянии, что и существовал. Сепаратистские настроения остались, потому что с ними серьезно никто не работал. В Донецке. Горловке, Енакиево исчезли предприятия, шахты, заводы. Люди оставили свои рабочие места. Однако небольшие предприятия все же развиваются. С пенсиями ситуацию пытается выровнять государство из-за тяжелых работ в промышленности люди здесь рано уходили на пенсию.

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