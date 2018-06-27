Около 275 млн человек, то есть примерно 5,6% жителей мира, в возрасте 15-64 лет хотя бы раз употребляли наркотики, говорится в докладе управления ООН по наркотикам и преступности. В ООН заявили о рекордном производстве и потреблении наркотиков Фото: ЕРА По данным организации, около 275 млн человек, то есть примерно 5,6% жителей мира, в возрасте 15-64 лет хотя бы раз употребляли наркотики.Больше только в мире распространен каннабис: его употребляли хотя бы раз 192 млн человек. Производство опиума за последние два года выросло на 65% и составляет 10 500 тонн в год.Основные потребители наркотиков – молодежь от 12 до 25 лет. Однако, как отметили в ООН, в мире растут масштабы потребления наркотических веществ людьми старше 40 лет.Эксперты организации сообщили, что помимо указанных наркотиков, распространяется потребление прихоактивных веществ и применение рецептурных препаратов в немедицинских целях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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