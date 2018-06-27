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Производство кокаина и героина в мире достигло рекордного уровня - ООН
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27.06.2018 07:17
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Около 275 млн человек, то есть примерно 5,6% жителей мира, в
возрасте 15-64 лет хотя бы раз употребляли наркотики, говорится в
докладе управления ООН по наркотикам и преступности. В ООН заявили
о рекордном производстве и потреблении наркотиков Фото: ЕРА По
данным организации, около 275 млн человек, то есть примерно 5,6%
жителей мира, в возрасте 15-64 лет хотя бы раз употребляли
наркотики.Больше только в мире распространен каннабис: его
употребляли хотя бы раз 192 млн человек. Производство опиума за
последние два года выросло на 65% и составляет 10 500 тонн в
год.Основные потребители наркотиков – молодежь от 12 до 25 лет.
Однако, как отметили в ООН, в мире растут масштабы потребления
наркотических веществ людьми старше 40 лет.Эксперты организации
сообщили, что помимо указанных наркотиков, распространяется
потребление прихоактивных веществ и применение рецептурных
препаратов в немедицинских целях.
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