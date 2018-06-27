|Королева одобрила закон о выходе Великобритании из ЕС
|27.06.2018 07:21
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Правительственный закон о выходе Великобритании из состава Европейского Союза вступил в силу: Елизавета II дала королевское согласие на выход страны из ЕС.
«Я должен сообщить Палате в соответствии с Законом о Королевских актах 1967 о том, что ее Величество выразила ее королевское согласие на такие акты … Закона о выхода из Европейского Союза 2018″, – объявил спикер Палаты общин Джон Берко в ходе заседания палаты.
Документ позволяет переводить законодательство ЕС в законодательство Великобритании, чтобы обеспечить плавность Brexit. Документ также отменяет действие Закона Европейских Сообществ от 1972 года, по которому Британию приняли в ЕС.
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