Правительственный закон о выходе Великобритании из состава Европейского Союза вступил в силу: Елизавета II дала королевское согласие на выход страны из ЕС.

«Я должен сообщить Палате в соответствии с Законом о Королевских актах 1967 о том, что ее Величество выразила ее королевское согласие на такие акты … Закона о выхода из Европейского Союза 2018″, – объявил спикер Палаты общин Джон Берко в ходе заседания палаты.

Документ позволяет переводить законодательство ЕС в законодательство Великобритании, чтобы обеспечить плавность Brexit. Документ также отменяет действие Закона Европейских Сообществ от 1972 года, по которому Британию приняли в ЕС.

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