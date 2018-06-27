За сутки на Донбассе погиб военный, еще двое ранены В течение текущих суток боевики пять раз открывали огонь в сторону украинских военных За прошедшие сутки, 26 июня, в зоне боевых действий на Донбассе погиб один военный, еще двое получили ранения. Фото: rudana.com.ua Боевики совершили 30 обстрелов, 11 из которых - с запрещенного минского договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр штаба ООС. Напомним, за минувшие сутки российские оккупационные войска 24 раза прибегли к прицельного огня по позициям ООС, четыре из которых с запрещенного минского договоренностями вооружения. Ранен один бойца ВСУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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