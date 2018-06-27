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За сутки на Донбассе погиб военный, еще двое ранены
27.06.2018 07:35
За сутки на Донбассе погиб военный, еще двое ранены
В течение текущих суток боевики пять раз открывали огонь в сторону украинских военных
За прошедшие сутки, 26 июня, в зоне боевых действий на Донбассе погиб один военный, еще двое получили ранения.
За сутки на Донбассе погиб военный, еще двое ранены Фото: rudana.com.ua

Боевики совершили 30 обстрелов, 11 из которых - с запрещенного минского договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупационные войска 24 раза прибегли к прицельного огня по позициям ООС, четыре из которых с запрещенного минского договоренностями вооружения. Ранен один бойца ВСУ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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