|За сутки на Донбассе погиб военный, еще двое ранены
|27.06.2018 07:35
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В течение текущих суток боевики пять раз открывали огонь в сторону украинских военныхЗа прошедшие сутки, 26 июня, в зоне боевых действий на Донбассе погиб один военный, еще двое получили ранения.
Фото: rudana.com.ua
Боевики совершили 30 обстрелов, 11 из которых - с запрещенного минского договоренностями вооружение, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Напомним, за минувшие сутки российские оккупационные войска 24 раза прибегли к прицельного огня по позициям ООС, четыре из которых с запрещенного минского договоренностями вооружения. Ранен один бойца ВСУ.
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