В российском городе Полевском пьяный водитель на джипе влетел в толпу людей,передает со ссылкой на .

По предварительным данным, мужчина перепутал педали газа и тормоза, рассказали в .

"Данная ЧП произошло в городе Полевском во дворе дома, водитель иномарки Land Cruiser по предварительным данным, перепутал педали газа и тормоза и наехал на людей. В больницу с места были доставлены две женщины, одна из них госпитализирована с предварительным диагнозом "ушиб голени" . Вторая отказалась от госпитализации, еще три человека успели отскочить ", - говорится в сообщении.

Также в рассказали, что правоохранители спасли водителя от расправы, которую едва не совершили разъяренные свидетели происшествия. Как пишут местные СМИ, мужчина был настолько пьян, что давил на педаль газа даже после наезда.

Отмечается, что ранее мужчины уже наказывали за вождение в нетрезвом виде, на этот раз против него возбудили уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в нетрезвом виде.

Вождение в пьяном виде может стать уголовным преступлением. В начале июня приняла за основу законопроект №7279-д, который предусматривает внесение ряда изменений в Уголовный кодекс.

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