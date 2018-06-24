В результате случившегося частично обрушилось здание. Речь идет о возгорании в ангаре, юго-восток Москвы. Оно ликвидировано.Эта информация принадлежит представителям пресс- службы столичного ГУ МЧС РФ.





Напомним и о пожаре в ангаре, что расположен на Егорьевской улице. Что касается площади возгорания, она составила 200 кв. метров.

Этот пожар прокомментировали представители экстренных служб города, сообщив о том, что гасить огонь осложнял тот момент, что в районе пожара практически не оказалось источников для забора воды. Были довольно сильные порывы ветра, которые в свою очередь способствовали очень быстрому распространению огня.

В результате этого пожара частично обрушился горящий ангар. Дальше огонь частично перекинулся на двухэтажное кирпичное здание, которое находилось по соседству.

Обратим внимание на тот момент, что в горящем ангаре хранили лакокрасочная продукция. Поэтому из пристроенного двухэтажного общежития ООО "Стройкомбинат" эвакуировали 20 человек.

Пострадавшие согласно по предварительной информации отсутствуют.



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