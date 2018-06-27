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США настаивают на изменениях в закон об антикоррупционном суде Украины в части правки об апелляции – Госдепартамент
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27.06.2018 07:46
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Украина серьезно продвинулась в проведении реформ, но так и не
достигла критического рубежа, заявил и. о. заместителя помощника
государственного секретаря США Джорган Эндрюс, комментируя
необходимость изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде
Украины. Госдепартамент США: Украина прошла часть пути, но должна
закончить дело полностью Фото: ЕРА "Только внесения изменений в
этот закон, согласно которым суд сможет рассматривать все дела,
которые входят в его юрисдикцию, включая апелляциями по
существующим делам о коррупции, поможет преодолеть коррупционные
угрозы, которые существуют", – заявил Эндрюс.По его словам,
США не хотят быть стороной переговоров по этому вопросу между
украинским правительством и Международным валютным
фондом."Антикоррупционный суд – один из важнейших пунктов
переговоров с МВФ, является условием для получения нового транша в
размере $1,9 млрд, и эти переговоры ... должны быть непосредственно
между Украиной и МВФ. Мы еще раз настойчиво заявляем – это
переговоры с фондом, не с Соединенными Штатами. Это то, о чем
Украина и МВФ договорились, и если фонд будет доволен, мы тоже
будем довольны", – подчеркнул дипломат.На вопрос издания,
какие последствия будут, если Верховная Рада откажется принимать
изменения в закон, Эндрюс ответил, что "Украина серьезно
продвинулась, но так и не достигла критической точки, после которой
все проведенные реформы начнут работать вместе"."Без суда, куда бы
[антикоррупционные структуры) могли направить дела, все результаты
дел по борьбе с коррупцией пойдут в старые суды, которые откровенно
говоря, сами остаются коррумпированными. Поэтому мы и
говорим – Украина прошла часть пути, но должна закончить дело
полностью… Мы должны помочь Украине разорвать цепь между интересами
олигархов и властью и системой. Сложные реформы настолько сложно
проводить именно по причине этого конфликта интересов, и мы должны
помочь украинскому правительству принимать решения в интересах всех
украинцев, не только нескольких богатых и влиятельных лиц", –
сказал Эндрюс и. о. заместителя помощника государственного
секретаря США.7 июня Верховная Рада приняла закон "О
Высшем антикоррупционном суде". 11 июня его подписал президент
Украины Петр Порошенко.13 июня после публикации закона в
официальной прессе Центр противодействия коррупции заявил, что
в документе появилась норма, которая не зачитывалась в Раде и
не обсуждалась в профильном комитете. Согласно ей, апелляции
по делам Национального антикоррупционного бюро Украины, которые уже
поступили в суды, будут рассматриваться в судах общей юрисдикции, а
не в антикоррупционном суде.НАБУ пояснило, что указанная
правка может нивелировать работу детективов бюро за
последние три года.В комитете Рады по вопросам правовой политики и
правосудия заверили, что уточнение об апелляции прошло все
стадии согласования. Согласно коммюнике, это была рекомендация
экспертов Венецианской комиссии. В последней заверили, что не
имеют отношения к норме.14 июня в парламенте зарегистрировали
законопроект №8473 об отмене правки.18 июня спикер
парламента Андрей Парубий допустил внесение изменений в закон.
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