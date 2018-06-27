Украина серьезно продвинулась в проведении реформ, но так и не достигла критического рубежа, заявил и. о. заместителя помощника государственного секретаря США Джорган Эндрюс, комментируя необходимость изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде Украины. Госдепартамент США: Украина прошла часть пути, но должна закончить дело полностью Фото: ЕРА "Только внесения изменений в этот закон, согласно которым суд сможет рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию, включая апелляциями по существующим делам о коррупции, поможет преодолеть коррупционные угрозы, которые существуют", – заявил Эндрюс.По его словам, США не хотят быть стороной переговоров по этому вопросу между украинским правительством и Международным валютным фондом."Антикоррупционный суд – один из важнейших пунктов переговоров с МВФ, является условием для получения нового транша в размере $1,9 млрд, и эти переговоры ... должны быть непосредственно между Украиной и МВФ. Мы еще раз настойчиво заявляем – это переговоры с фондом, не с Соединенными Штатами. Это то, о чем Украина и МВФ договорились, и если фонд будет доволен, мы тоже будем довольны", – подчеркнул дипломат.На вопрос издания, какие последствия будут, если Верховная Рада откажется принимать изменения в закон, Эндрюс ответил, что "Украина серьезно продвинулась, но так и не достигла критической точки, после которой все проведенные реформы начнут работать вместе"."Без суда, куда бы [антикоррупционные структуры) могли направить дела, все результаты дел по борьбе с коррупцией пойдут в старые суды, которые откровенно говоря, сами остаются коррумпированными. Поэтому мы и говорим – Украина прошла часть пути, но должна закончить дело полностью… Мы должны помочь Украине разорвать цепь между интересами олигархов и властью и системой. Сложные реформы настолько сложно проводить именно по причине этого конфликта интересов, и мы должны помочь украинскому правительству принимать решения в интересах всех украинцев, не только нескольких богатых и влиятельных лиц", – сказал Эндрюс и. о. заместителя помощника государственного секретаря США.7 июня Верховная Рада приняла закон "О Высшем антикоррупционном суде". 11 июня его подписал президент Украины Петр Порошенко.13 июня после публикации закона в официальной прессе Центр противодействия коррупции заявил, что в документе появилась норма, которая не зачитывалась в Раде и не обсуждалась в профильном комитете. Согласно ей, апелляции по делам Национального антикоррупционного бюро Украины, которые уже поступили в суды, будут рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в антикоррупционном суде.НАБУ пояснило, что указанная правка может нивелировать работу детективов бюро за последние три года.В комитете Рады по вопросам правовой политики и правосудия заверили, что уточнение об апелляции прошло все стадии согласования. Согласно коммюнике, это была рекомендация экспертов Венецианской комиссии. В последней заверили, что не имеют отношения к норме.14 июня в парламенте зарегистрировали законопроект №8473 об отмене правки.18 июня спикер парламента Андрей Парубий допустил внесение изменений в закон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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