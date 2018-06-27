Завтра украинская власть собирается отпраздновать День
Конституции. Предлагаю всем, кто еще не прочитал это 50 страничное
произведение, сделать это хотя бы для того, чтобы понимать уровень
лжи и цинизма в праздничных речах руководителей государства.
Вот, к примеру, статья 1 Конституции гласит, что Украина –
независимое и правовое государство, а ст. 3 провозглашает высшей
социальной ценностью в Украине жизнь, здоровье и безопасность
граждан.
Но внешнее управление страной, министры-иностранцы, кабальные
условия кредитов МВФ, первое место по количеству жалоб в ЕСПЧ на
нарушение прав человека и сотни тысяч арестованных, годами
ожидающих приговоров в переполненных СИЗО, говорят об обратном.
Примечательно, что ст. 11 обязывает государство помогать
консолидации нации, а ст. 15 утверждает принцип идеологического
разнообразия и запрещает цензуру.
Видимо, АТО на Донбассе и запрет Георгиевской ленты призваны
консолидировать нацию, а блокировка сайтов, кинофильмов,
телепередач и книг – это высокое достижение демократии.
Кстати, ч. 3 ст. 10 гарантирует вольное развитие, использование
и защиту русского языка, но Президент, депутаты и прочие патриоты
этого, видимо, не знают.
Как не знают и того, что ст. 27 разрешает каждому защищать жизнь
и здоровье от противоправных посягательств, в т.ч. разрешает
ополченцам Донбасса защищаться от противоправных действий
украинской власти.
Люстрация и назначение вместо «бывших» всяких «побратимів»
нарушают ст. 43, гарантирующую право на труд и равные для всех
условия выбора профессии, а минимальная пенсия в 1452 грн в месяц
при среднем счете за коммуналку в 2600 грн нарушают гарантированный
ст. 48 достаточный уровень жизни, как введение в государственных
клиниках платы нарушает гарантированный ст. 49 принцип оказания
бесплатной и эффективной медицинской помощи.
Зато ст. 55 гарантирует каждому право на обжалование в суде, в
т.ч. Конституционном, решений органов власти, однако обязать суды
рассматривать такие жалобы забыли.
К примеру, жалобы на решение следственных судей о заочном
расследовании или задержании суды не рассматривают, а
многочисленные заявления граждан о неконституционности такого
положения Конституционный суд просто игнорирует.
А Президенту с многочисленными активистами и
депутатами-антикоррупционерами, видимо, не известно, что принятые в
2016 году изменения в ч. 2 ст. 125 Конституции исключили из
названия высшего суда в системе судоустройства слово «Украины»,
теперь это не главный суд Украины, а просто высший суд.
При этом высший суд Украины до сих пор не ликвидирован, а значит
в стране одновременно действуют два высших судебных органа. Кроме
того, ч. 5 ст. 125 запрещает создание в Украине чрезвычайных и
особенных судов, таких как Антикоррупционный, а ст. 84 обязывает
депутатов голосовать в парламенте только персонально, что ставит
Антикоррупционный суд вне закона, а проголосованные «за того парня»
законы – не подлежащими исполнению.
Дальше продолжать не буду, ведь в соответствии со ст. 102
гарантом соблюдения Конституции является Президент, которому ст.
103 запрещает заниматься предпринимательской деятельностью, а ст.
106 не разрешает объявлять АТО, ООС и назначать каких-либо
командующих этими «спецоперациями».
И, если по ст. 108 полномочия Президента прекращаются в случае
отставки, состояния здоровья, импичмента или смерти, а Янукович не
умер, не заболел, в отставку не подал и импичмента не было, то кто
такой Порошенко и почему кто-то ему подчиняется, если по ст. 19
никто не должен исполнять то, что не предусмотрено
законодательством?
В общем, с наступающим Днем Конституции!