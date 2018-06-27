Ренат Кузьмин

Завтра украинская власть собирается отпраздновать День Конституции. Предлагаю всем, кто еще не прочитал это 50 страничное произведение, сделать это хотя бы для того, чтобы понимать уровень лжи и цинизма в праздничных речах руководителей государства.

Вот, к примеру, статья 1 Конституции гласит, что Украина – независимое и правовое государство, а ст. 3 провозглашает высшей социальной ценностью в Украине жизнь, здоровье и безопасность граждан.

Но внешнее управление страной, министры-иностранцы, кабальные условия кредитов МВФ, первое место по количеству жалоб в ЕСПЧ на нарушение прав человека и сотни тысяч арестованных, годами ожидающих приговоров в переполненных СИЗО, говорят об обратном.

Примечательно, что ст. 11 обязывает государство помогать консолидации нации, а ст. 15 утверждает принцип идеологического разнообразия и запрещает цензуру.

Видимо, АТО на Донбассе и запрет Георгиевской ленты призваны консолидировать нацию, а блокировка сайтов, кинофильмов, телепередач и книг – это высокое достижение демократии.

Кстати, ч. 3 ст. 10 гарантирует вольное развитие, использование и защиту русского языка, но Президент, депутаты и прочие патриоты этого, видимо, не знают.

Как не знают и того, что ст. 27 разрешает каждому защищать жизнь и здоровье от противоправных посягательств, в т.ч. разрешает ополченцам Донбасса защищаться от противоправных действий украинской власти.

Люстрация и назначение вместо «бывших» всяких «побратимів» нарушают ст. 43, гарантирующую право на труд и равные для всех условия выбора профессии, а минимальная пенсия в 1452 грн в месяц при среднем счете за коммуналку в 2600 грн нарушают гарантированный ст. 48 достаточный уровень жизни, как введение в государственных клиниках платы нарушает гарантированный ст. 49 принцип оказания бесплатной и эффективной медицинской помощи.

Зато ст. 55 гарантирует каждому право на обжалование в суде, в т.ч. Конституционном, решений органов власти, однако обязать суды рассматривать такие жалобы забыли.

К примеру, жалобы на решение следственных судей о заочном расследовании или задержании суды не рассматривают, а многочисленные заявления граждан о неконституционности такого положения Конституционный суд просто игнорирует.

А Президенту с многочисленными активистами и депутатами-антикоррупционерами, видимо, не известно, что принятые в 2016 году изменения в ч. 2 ст. 125 Конституции исключили из названия высшего суда в системе судоустройства слово «Украины», теперь это не главный суд Украины, а просто высший суд.

При этом высший суд Украины до сих пор не ликвидирован, а значит в стране одновременно действуют два высших судебных органа. Кроме того, ч. 5 ст. 125 запрещает создание в Украине чрезвычайных и особенных судов, таких как Антикоррупционный, а ст. 84 обязывает депутатов голосовать в парламенте только персонально, что ставит Антикоррупционный суд вне закона, а проголосованные «за того парня» законы – не подлежащими исполнению.

Дальше продолжать не буду, ведь в соответствии со ст. 102 гарантом соблюдения Конституции является Президент, которому ст. 103 запрещает заниматься предпринимательской деятельностью, а ст. 106 не разрешает объявлять АТО, ООС и назначать каких-либо командующих этими «спецоперациями».

И, если по ст. 108 полномочия Президента прекращаются в случае отставки, состояния здоровья, импичмента или смерти, а Янукович не умер, не заболел, в отставку не подал и импичмента не было, то кто такой Порошенко и почему кто-то ему подчиняется, если по ст. 19 никто не должен исполнять то, что не предусмотрено законодательством?

В общем, с наступающим Днем Конституции!