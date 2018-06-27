В Совете Евросоюза констатировали, что Турция все дальше отдаляется
от ЕС, но остается страной-кандидатом на вступление. Статус
страны-кандидата на вступление в ЕС Турция получила еще в 1963 году
Фото: ЕРА В документе говорится о нарушении прав человека властями
Турции, отсутствии в стране независимой судебной системы.Турцию
призвали "выполнять все решения Европейского суда по правам
человека".В Совете ЕС требуют от Анкары нормализации отношений с
Кипром."Совет отмечает, что Турция отдаляется от Европейского
союза. Переговоры о вступлении зашли в тупик, рассмотреть открытие
или закрытие новых глав невозможно", – говорится в заявлении.При
этом в документе указано, что Турция остается кандидатом на
присоединение к ЕС.Статус кандидата Анкара получила еще в 1963
году.
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