Пока рано говорить, что в Парламентской ассамблее Совета Европы согласны изменить порядок ради возвращения российской делегации, признал глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий. Слуцкий назвал РФ страной с "переполненной чашей терпения" Фото: council.gov.ru Он назвал РФ страной с "переполненной чашей терпения", которая хочет, чтобы у ПАСЕ "ампутировали возможность для лишения полномочий либо их части, той страновой делегации, которую направляет национальный парламент".По словам Слуцкого, пока преждевременно говорить, что соответствующие комиссии ПАСЕ поддержат такую идею.26 июня состоялось заседание специального комитета (ad hoc committee) ПАСЕ, на котором рассмотрели вопрос возможного возвращения российской делегации. По словам главы украинской делегации в ассамблее, нардепа от Блока Петра Порошенко Владимира Арьева, очередное собрание парламентариев "завершилось ничем".При этом предложения РФ направили в бюро ПАСЕ, а голосование по этой повестке пройдет "не раньше чем через полгода".Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.В 2016-м и 2017 годах делегация РФ не принимала участия в работе ассамблеи.22 января 2018 года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия не заслуживает исключения из организации, несмотря на нарушение ряда ее принципов. Он признал, что отказ России и Турции в 2017 году от уплаты взноса в полном объеме привел к финансовым проблемам в Совете Европы. 23 января участники заседания спецкомитета ПАСЕ отмечали, что проект решения по изменению правил и процедур организации, который позволит вернуться делегации РФ, может быть представлен на сессии ассамблеи в конце июня.По данным "Европейской правды", российская делегация может вернуться в ПАСЕ в октябре 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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