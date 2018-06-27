Японский космический зонд "Хаябуса-2" долетел до астероида Рюгу, расположенного почти за 300 миллионов километров от Земли, для сбора образцов, которые могут дать подсказки о рождении Солнечной системы и происхождении жизни. Об этом сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

После более чем трехлетнего полета зонд "Хаябуса-2" расположился на наблюдательной позиции в 20 километрах от космического объекта, сообщили в японском агентстве космического разведки.

Считается, что астероид Рюгу содержит относительно большое количество органического вещества и воды, следовательно ученые надеются, что образцы, взятые из астероида, укажут на причины зарождения жизни на Земле.

Аппарат несколько месяцев будет изучать траекторию вращения Рюгу и его гравитационное поле. В сентябре "Хаябуса-2" должен осуществить посадку и взять образцы пород. Всего такая операция запланирована трижды. В конце 2019 года зонд отправится обратно на Землю.

Астероид Рюгу расположен между Землей и Марсом, его диаметр только 900 метров.

Напомним, Япония запустила зонд "Хаябуса-2" к астероиду в декабре 2014 года.

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