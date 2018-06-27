Специалисты предприятия "Искра" показали уникальные новейшие разработки в области радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

На данный момент проводятся испытания контрбатарейного радара 1Л220УК, высокомобильного радара метрового диапазона радиоволн МР-1, автоматизированного комплекса радиопомех "Мандат" и мобильного 3D обзорного радиолокатора 80К6Т, передает "Укроборонпрома", передает .

Кроме того, на "Искре" сейчас идет разработка еще двух изделий: специальной радиолокационной станции ДВ1, предназначенной для создания сплошного радиолокационного поля вдоль границы Украины, и контрбатарейного радара нового поколения "Мангуст".















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