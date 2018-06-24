Наш мир таков, что туалетная бумага с ароматом персика пахнет лучше и сильнее, чем персик из магазина.

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Каждое утро, после звонка будильника, я сижу на краю кровати и имитирую знаменитое грустное чучело лисы на стуле.

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- Ужасное чудовище! Я пришел сразиться с тобой и спасти прекрасную принцессу!

- Но это я и есть принцесса...

- М-да... Неловко вышло.

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- А зачем женщины с утра пшикают баллончиками на голову?

​- Это они тараканов травят.

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- Придумай рифму к слову "лето".

- Алкогольная диета.

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- Жена вчера вместе с джинсами стодолларовую купюру постирала… Ну, ничего, жива…

- Жена или купюра?

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Ночь. Усиленно качаю мышцы… нижней челюсти… возле холодильника.

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Женщина даже не задумываетcя, чегo ей не хватает, пoка пoдpуга не пoхваcтаетcя…

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Купил в интернете книгу "Как жульничать в интернете". Что-то она до сих пор не приходит.

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Утром отвечать на звонок и делать голос, как будто ты уже давно встал - это искусство.

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