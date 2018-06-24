|Анекдоты дня 24 июня
|24.06.2018 15:18
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Наш мир таков, что туалетная бумага с ароматом персика пахнет лучше и сильнее, чем персик из магазина.
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Каждое утро, после звонка будильника, я сижу на краю кровати и имитирую знаменитое грустное чучело лисы на стуле.
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- Ужасное чудовище! Я пришел сразиться с тобой и спасти прекрасную принцессу!
- Но это я и есть принцесса...
- М-да... Неловко вышло.
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- А зачем женщины с утра пшикают баллончиками на голову?
- Это они тараканов травят.
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- Придумай рифму к слову "лето".
- Алкогольная диета.
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- Жена вчера вместе с джинсами стодолларовую купюру постирала… Ну, ничего, жива…
- Жена или купюра?
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Ночь. Усиленно качаю мышцы… нижней челюсти… возле холодильника.
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Женщина даже не задумываетcя, чегo ей не хватает, пoка пoдpуга не пoхваcтаетcя…
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Купил в интернете книгу "Как жульничать в интернете". Что-то она до сих пор не приходит.
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Утром отвечать на звонок и делать голос, как будто ты уже давно встал - это искусство.
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