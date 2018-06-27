Бывший пресс-секретарь Виктора Януковича в зале Оболонского районного суда заявила, что для нее было большой неожиданностью, когда Янукович покинул страну. Об этом Герман сообщила в зале суда, передает со ссылкой на .

"Я отказалась покидать , уже не помню когда, но прежний президент покинул страну. Это для меня было большой неожиданностью", - сказала Герман.

Она отметила, что хорошо знала намерения Януковича.

"Янукович был прав, но он не умел говорить, правильно говорить. Если бы он умел убедить людей подождать немного. Донецкие не умели говорить с людьми. Он не умел ждать. Приостанавливая соглашение (с ЕС, - ред.), он имел целью выторговать для Украины лучшие условия", - добавила она.

Отметим, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним,ранее сообщалось, что сегодня, 26 июня, Оболонский районный суд постановил допросить свидетеля защиты Анну Герман.

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