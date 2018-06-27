Чрезвычайный уровень пожарной опасности 27 июня будет преобладать в
большинстве южных районов, в Кировоградской, Днепропетровской,
Сумской и Полтавской областях, заявили в Государственной службе по
чрезвычайным ситуациям Украины. В районе Чернобыля ожидается
высокая пожарная опасность Фото: mns.gov.ua "По данным
Укргидрометцентра, 27 июня в большинстве районов южных,
Кировоградской, Днепропетровской… Сумской и Полтавской областей
будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная
опасность", – сказано в сообщении.Отмечается, что в Киевской
области 27-28 июня чрезвычайный уровень пожарной опасности будет
преобладать в районе Мироновки, Борисполя, Яготина."27-28 июня в
районе Чернобыля высокая (4 класса) пожарная опасность", –
добавили в ГСЧС.
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