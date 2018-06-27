Чрезвычайный уровень пожарной опасности 27 июня будет преобладать в большинстве южных районов, в Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. В районе Чернобыля ожидается высокая пожарная опасность Фото: mns.gov.ua "По данным Укргидрометцентра, 27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской… Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – сказано в сообщении.Отмечается, что в Киевской области 27-28 июня чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в районе Мироновки, Борисполя, Яготина."27-28 июня в районе Чернобыля высокая (4 класса) пожарная опасность", – добавили в ГСЧС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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