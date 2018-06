Финляндия готова предложить услуги, если о них попросят, заявил президент страны Саули Нийнисте, комментируя информацию Politico о возможной встрече президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Хельсинки. Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки Фото: EPA "Очень много вопросов по поводу материала Politico о возможной встрече Трампа и Путина в Хельсинки. Отвечает президент Саули Нийнисте: "Финляндия всегда готова предложить хорошие услуги, если о них попросят". Других комментариев сейчас нет", – сказано в сообщении. There have been many questions about @Politico’s article on a possible Trump-Putin meeting in Helsinki. Comment by President Sauli Niinistö: ”Finland is always ready to offer its good services if asked.” No additional comments available at the moment. — TPKanslia (@TPKanslia) 26 июня 2018 г. 26 июня Politico со ссылкой на источник сообщило, что столица Финляндии рассматривается в качестве возможного места встречи Путина и Трампа.7 июня издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Европейском союзе сообщило, что Путин во время визита в Австрию просил канцлера страны Себастьяна Курца посодействовать в организации встречи с Трампом.15 июня Трамп заявлял, что может встретиться с Путиным в июле, но даты и места встречи не называл.21 июня британское издание The Times сообщало, что встреча Трампа с Путиным может пройти в Вене до саммита НАТО (11–12 июля) и визита Трампа в Великобританию (13 июля) или после. Австрийская пресса предполагала, что саммит США – Россия пройдет в Вене 15 июля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



