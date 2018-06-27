Французская федерация мясников обратилась к правительству с просьбой о защите их магазинов от агресивно настроенных веганов, сообщает Корреспондент .

По словам главы федерации Жана-Франсуа Гиярда, такие нападения на их магазины являются одной из форм терроризма.

"Этот ужас, который люди стремятся посеять, имеет лишь одну цель: заставить исчезнуть громадный пласт французской культуры. Веганы стремятся навязать большинству людей свой образ жизни или даже свою идеологию", - заявил Гиярд.

Французские мясники жалуются, что из-за нападений веганов и вегетарианцев традиционная национальная кухня находится под угрозой. Только за последние несколько месяцев веганы забрызгали поддельной кровью около 15 магазинов, а также побили камнями витрины и повредили наклейками и надписями с призывами отказаться от мяса.

Стоит отметить, что вегетарианцы и веганы составляют небольшой процент от населения Франции. В 2016 году около 3% французов считали себя вегетерианцами.

Как сообщал svodka.net, известная актриса Натали Портман выступила в роли продюсера, а также озвучила документальный фильм о вегетарианстве "Поедание животных" .

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