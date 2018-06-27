Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон
Болтон едет в Москву, чтобы обсудить встречу между
американским президентом и Владимиром Путиным, которая может
совпасть по времени с финалом чемпионата мира.
Выбор времени для проведения саммита вызывает подозрения
в том, что Трамп, похваставший в этом месяце, что ЧМ-2026
состоится в Северной Америке, может опровергнуть ожидания
и приехать в российскую столицу на финальный матч
чемпионата мира по футболу.
О поездке на игру задумался Биньямин Нетаньяху,
а Махмуд Аббас уже принял приглашение Путина посетить конец.
Таким образом, нельзя исключать, что на этом международном
спортивном мероприятии состоится израильско-палестинский
саммит.
В среду Болтон встретится в Москве с российским
министром иностранных дел Сергеем Лавровым, о чем на этой
неделе сообщила российская сторона. Государственное информационное
агентство ТАСС заявило, что Болтон и Лавров «проведут
консультации о возможной встрече американского
и российского президентов».
Специальный помощник президента, а в прошлом пресс-секретарь
Болтона Гаррет Маркис (Garrett Marquis) сообщил на прошлой
неделе в Твиттере, что советник по национальной
безопасности отправится в российскую столицу
для обсуждения встречи Трампа и Путина после посещения
Лондона и Рима.
В любом случае, саммит ожидается в июле, когда Трамп будет
в Европе. 11-12 июля он примет участие во встрече НАТО
в Брюсселе. Там дискуссия будет очень напряженной из-за его
решения ввести пошлины для Канады, Мексики и Евросоюза,
которые являются важными партнерами США в области торговли
и безопасности.
Затем 13 июля он начнет свой несколько раз откладывавшийся визит
в Соединенное Королевство и останется там
как минимум до следующего дня, так как ему предстоят
переговоры с Терезой Мэй и встреча с королевой
в Виндзорском дворце.
Финал чемпионата мира состоится 15 июля на московском
стадионе «Лужники», где проходили главные мероприятия Олимпиады
1980 года, которую США бойкотировали.
Поскольку финальная игра пройдет после визита Трампа
в Британию, появились слухи о том, что 15 июля он может
встретиться с Путиным и даже приехать в Москву
на матч. После того, как ФИФА 13 июня приняла решение
о проведении ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде,
положительно ответив на их коллективную заявку, американский
президент купается в лучах футбольной славы.
Отвечая ранее на вопрос о том, приедет ли Трамп
на чемпионат мира, путинский пресс-секретарь сказал, что
российский президент «рад видеть всех гостей в Москве,
и это определенно относится к гостям самого высокого
уровня из США».
Один кремлевский источник рассказал во вторник, что информация
о возможном приезде американского президента на финал
чемпионата «искажена» и «неточна». Однако он признал, что некоторые
вопросы действительно обсуждаются с Вашингтоном
по дипломатическим каналам.
«Я думаю, это вероятно, ведь Трамп такой человек, который способен
опровергнуть ожидания, — сказал ведущий московский аналитик
по вопросам внешней политики Федор Лукьянов. — Но
приехать в Москву на встречу с человеком, которого
уже полтора года обвиняют в сговоре с тобой,
продемонстрировать ему мощную политическую поддержку, приехать
на чемпионат мира, который пусть слабо, но пытаются
бойкотировать твои союзники — ну нет, это уже слишком».
По мнению Лукьянова, два руководителя, скорее только, встретятся
на нейтральной территории в Вене и обсудят
возобновление сотрудничества по контролю ядерных вооружений. В
последних сообщениях СМИ также говорится о том, что Белый дом
рассматривает в качестве места проведения саммита австрийскую
столицу.
Трамп, который давно уже призывает к улучшению отношений
с Россией, встречался с Путиным в ноябре
на Азиатско-Тихоокеанском саммите во Вьетнаме.
Израильская пресса сообщила на этой неделе, что Нетаньяху
может посетить финальный матч чемпионата, если будут выполнены
требования по обеспечению безопасности. Палестинский посол
в Москве уже подтвердил, что в Россию приедет Аббас.
Эммануэль Макрон после встречи с Путиным в мае
на петербургском экономическом форуме заявил, что приедет
в Россию, если Франция дойдет до полуфинала.
С начала чемпионата в России побывало немало
высокопоставленных руководителей, включая наследного принца
Саудовской Аравии, который вместе с Путиным и главой ФИФА
Джанни Инфантино смотрел матч открытия, где Россия победила
со счетом 5-0. Однако лидеры ведущих стран Запада отказались
от поездки в Москву.
Британские министры и члены королевской семьи бойкотировали
это мероприятие из-за отравления в Солсбери.
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