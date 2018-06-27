Мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что всех свиней в городе планируют убить и сжечь из-за вспышки африканской чумы свиней. Самостоятельный забой свиней в частных дворах запрещен Фото: pixabay.com "Сейчас мы должны безотлагательно принимать меры по локализации вспышки, и сделать это нужно в течение трех–четырех дней, чтобы не дать болезни распространиться дальше. В связи с объявленным в Измаиле карантином предполагается уничтожение всех свиней в городе бескровным методом с последующей утилизацией тушек путем сжигания на Некрасовском полигоне. Для выявления свиней созданы две рабочие группы под руководством представителей Госпродпотребслужбы Украины, которые с 27 июня приступят к обходу домохозяйств, а также рабочая группа по утилизации больных животных. Хозяевам животных возместят убытки", – написал он.Абрамченко добавил, что самостоятельный забой свиней в частных дворах запрещен. Продавать в городе свинину, баранину, говядину и мясо птицы разрешено только при наличии соответствующих документов, подтверждающих, что мясо привезли с территории вне зоны карантина, а забой провели на сертифицированном предприятии."На время карантина на территории города и района с сегодняшнего дня до установления Госпродпотребслужбой карантинных постов силами Национальной полиции, Национальной гвардии и Патрульной полиции выставлены посты с целью недопущения вывоза и ввоза свиней, а также мяса и мясопродуктов без соответствующих сопроводительных документов. На данный момент вспышка африканской чумы зафиксирована в трех селах Измаильского района – Ларжанке, Новой и Старой Некрасовках, а также в Ренийском районе", – сообщил мэр.Он отметил, что в магазинах торговых сетей "Копейка", "Таврия-В", "АТБ", на Центральном рынке Измаила, а также в местах организованной торговли свежим мясом будут мониторить цены, чтобы не допустить их необоснованного роста. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2077050935952396&id=100009425299308 Африканская чума свиней – высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, которая проявляется лихорадкой, синюшностью кожи и распространенными кровоизлияниями внутренних органов. Болезнь относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней безопасна. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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