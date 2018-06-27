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В Измаиле зафиксировали вспышку африканской чумы свиней, в городе ввели карантин
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27.06.2018 08:34
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Мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что всех свиней в городе
планируют убить и сжечь из-за вспышки африканской чумы свиней.
Самостоятельный забой свиней в частных дворах запрещен Фото:
pixabay.com "Сейчас мы должны безотлагательно принимать меры по
локализации вспышки, и сделать это нужно в течение трех–четырех
дней, чтобы не дать болезни распространиться дальше. В связи с
объявленным в Измаиле карантином предполагается уничтожение всех
свиней в городе бескровным методом с последующей утилизацией тушек
путем сжигания на Некрасовском полигоне. Для выявления свиней
созданы две рабочие группы под руководством представителей
Госпродпотребслужбы Украины, которые с 27 июня приступят к обходу
домохозяйств, а также рабочая группа по утилизации больных
животных. Хозяевам животных возместят убытки", – написал
он.Абрамченко добавил, что самостоятельный забой свиней в частных
дворах запрещен. Продавать в городе свинину, баранину, говядину и
мясо птицы разрешено только при наличии соответствующих документов,
подтверждающих, что мясо привезли с территории вне зоны карантина,
а забой провели на сертифицированном предприятии."На время
карантина на территории города и района с сегодняшнего дня до
установления Госпродпотребслужбой карантинных постов силами
Национальной полиции, Национальной гвардии и Патрульной полиции
выставлены посты с целью недопущения вывоза и ввоза свиней, а также
мяса и мясопродуктов без соответствующих сопроводительных
документов. На данный момент вспышка африканской чумы зафиксирована
в трех селах Измаильского района – Ларжанке, Новой и Старой
Некрасовках, а также в Ренийском районе", – сообщил мэр.Он отметил,
что в магазинах торговых сетей "Копейка", "Таврия-В", "АТБ",
на Центральном рынке Измаила, а также в местах организованной
торговли свежим мясом будут мониторить цены, чтобы не допустить их
необоснованного роста.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2077050935952396&id=100009425299308
Африканская чума свиней – высококонтагиозная вирусная болезнь
свиней, которая проявляется лихорадкой, синюшностью кожи и
распространенными кровоизлияниями внутренних органов. Болезнь
относится к списку A согласно Международной классификации заразных
болезней животных. Для человека африканская чума свиней безопасна.
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