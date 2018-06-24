Воспитательница из Ривненской области Вита Черешневская, которую уволили из детсада из-за якобы аморальных фото в соцсетях, инициировала проведение флешмоба.

"У меня возникла идея, раз уже так много людей за то, что фото на пляже не является аморальным, тогда давайте со мной устроим флешмоб #явчительімійвідпочинок, докажем всем, что педагоги тоже люди и наш отдых не должен никого волновать", - написала Черешневская на своей странице в передает

Девушка призвала выкладывать в соцсетях фото женщин-единомышленников в купальниках на отдыхе.

"Это касается не только педагогов, но и тех, кто не согласен с такими рода увольнениями", - добавила она.















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