|В Техасе возле больницы произошел взрыв: есть жертвы
|27.06.2018 08:40
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В американском штате Техас в городе Гейтсвилл на строительной площадке рядом с больницей произошел взрыв, в результате чего погиб один человек, еще 12 пострадали, сообщает РБК-Украина.
По предварительным данным, взорвался генератор электроэнергии и по города прошла волна о массовых отключений электричества.
Стоит отметить, что в связи с инцидентом были эвакуированы люди из двух медицинских учреждений. Все пострадавшие - строители.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, в столице Эфиопии произошел взрыв, в результате которого погибли "несколько человек". Об этом сообщил премьер-министр страны Абий Ахмед.
В настоящее время причина взрыва остается неизвестной, сотрудники полиции начали расследование.
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