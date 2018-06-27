В американском штате Техас в городе Гейтсвилл на строительной площадке рядом с больницей произошел взрыв, в результате чего погиб один человек, еще 12 пострадали, сообщает РБК-Украина.

По предварительным данным, взорвался генератор электроэнергии и по города прошла волна о массовых отключений электричества.

Стоит отметить, что в связи с инцидентом были эвакуированы люди из двух медицинских учреждений. Все пострадавшие - строители.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в столице Эфиопии произошел взрыв , в результате которого погибли "несколько человек". Об этом сообщил премьер-министр страны Абий Ахмед.

В настоящее время причина взрыва остается неизвестной, сотрудники полиции начали расследование.

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