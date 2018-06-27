Украинцы уезжают куда глаза глядят. Это больше похоже на эвакуацию.

"Пообщался. Шокирован. Украинская компания по поиску персонала. Ориентирована исключительно на Бельгию, Нидерланды, Ирландию и Германию. Каждый месяц эта компания закрывает от 16 до 18 тысяч вакансий. В месяц. Примерно 200 000 за год. Людей, которые умеют работать, могут работать и хотят работать. И это квалифицированные специалисты", - написал в нардеп Борислав Береза, передает .

Люди будут уезжать в поисках большего заработка, комфортной и безопасной жизни, отмечает нардеп.

"Возникает вопрос. А кто работать будет через пару лет? Кто будет платить налоги и обеспечивать процессы. Будет ли кому работать если инвестиции все же зайдут через некоторое время? И ответ меня не радует. Какой-то замкнутый круг", - пишет Береза.

А дальше политик делает вывод, как будто он совсем не политик и пишет о каких-то совсем чуждых ему людях: "И на фоне только этого политики продолжают воевать друг с другом за удержание или обладание властью, не предлагая никакого нового, внятного и понятного плана возрождения страны".

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