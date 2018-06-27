Uber выдали лицензию на 15 месяцев, хотя компания просила
пятилетнее согласие. Uber разрешили работать в Лондоне Фото: ЕРА
Uber хотел получить лицензию на пять лет.В сентябре 2017 года
транспортное управление городской администрации (TfL) отказалось
продлить дозволение компании из-за несоответствия требованиям.Суд в
Вестминстере пришел к выводу, что сервис Uber соответствует
требованиям TfL. Лицензия выдана на испытательный
срок.Компании также придется оплатить юридические расходы TfL
в размере £425 тыс.Uber Technologies Inc. – международная
компания из Сан-Франциско (США), создавшая одноименное мобильное
приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных
водителей.В Украине Uber работает в семи городах: Киеве,
Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.
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