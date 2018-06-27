Uber выдали лицензию на 15 месяцев, хотя компания просила пятилетнее согласие. Uber разрешили работать в Лондоне Фото: ЕРА Uber хотел получить лицензию на пять лет.В сентябре 2017 года транспортное управление городской администрации (TfL) отказалось продлить дозволение компании из-за несоответствия требованиям.Суд в Вестминстере пришел к выводу, что сервис Uber соответствует требованиям TfL. Лицензия выдана на испытательный срок.Компании также придется оплатить юридические расходы TfL в размере £425 тыс.Uber Technologies Inc. – международная компания из Сан-Франциско (США), создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей.В Украине Uber работает в семи городах: Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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