Полицейские Киевской и Донецкой областей задержали жительницу Краматорска, которая под видом иностранки 13 лет скрывалась от суда за набег на женщину. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает

Как рассказали правоохранители, в 2005 году осужденная изувечила свою знакомую и по поддельным документам выехала за границу. Полицейские областного главка и краматорской полиции получили информацию о возвращении ее в Украину.

"13 лет назад подстерегши вероятную любовницу мужа, разыскиваемая облила соперницу кислотой, вызвав тем самым 76% процентов ожогов тела. На суде она вину свою не признала, однако собранных полицейскими доказательств было довольно для того, чтобы суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины и вынес приговор - 5 лет тюрьмы. Воспользовавшись временем, отведенным на вступление приговора в законную силу, осужденная сменила имя и по поддельным документам вылетела за границу. Начав новую жизнь и надеясь на текучесть времени, женщина была уверена, что преступление так и останется безнаказанным", - рассказали правоохранители.

Сегодня она вернулась в Украину, чтобы отметить день своего рождения в кругу семьи, однако правоохранители уже имели на руках не только сведения о ее местонахождении, но и о дате ее прибытия. Все эти годы они "держали на крючке" злоумышленницу. Задержана была злоумышленница при содействии столичных коллег в аэропорту Жулян в день ее рождения. Именно сегодня ей исполнилось 65 лет.

Она будет доставлена в Донецкую область и передана для отбывания назначенного ей наказания.

Напомним, в Киеве полиция задержала нетрезвого мужчину, который на замечания относительно своего поведения ударил ножом посетителя супермаркета.

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