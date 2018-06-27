|В Киеве задержали женщину, которая 13 лет пряталась от суда за границей
|27.06.2018 08:43
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Полицейские Киевской и Донецкой областей задержали жительницу Краматорска, которая под видом иностранки 13 лет скрывалась от суда за набег на женщину. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает
Как рассказали правоохранители, в 2005 году осужденная изувечила свою знакомую и по поддельным документам выехала за границу. Полицейские областного главка и краматорской полиции получили информацию о возвращении ее в Украину.
"13 лет назад подстерегши вероятную любовницу мужа, разыскиваемая облила соперницу кислотой, вызвав тем самым 76% процентов ожогов тела. На суде она вину свою не признала, однако собранных полицейскими доказательств было довольно для того, чтобы суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины и вынес приговор - 5 лет тюрьмы. Воспользовавшись временем, отведенным на вступление приговора в законную силу, осужденная сменила имя и по поддельным документам вылетела за границу. Начав новую жизнь и надеясь на текучесть времени, женщина была уверена, что преступление так и останется безнаказанным", - рассказали правоохранители.
Сегодня она вернулась в Украину, чтобы отметить день своего рождения в кругу семьи, однако правоохранители уже имели на руках не только сведения о ее местонахождении, но и о дате ее прибытия. Все эти годы они "держали на крючке" злоумышленницу. Задержана была злоумышленница при содействии столичных коллег в аэропорту Жулян в день ее рождения. Именно сегодня ей исполнилось 65 лет.
Она будет доставлена в Донецкую область и передана для отбывания назначенного ей наказания.
Напомним, в Киеве полиция задержала нетрезвого мужчину, который на замечания относительно своего поведения ударил ножом посетителя супермаркета.