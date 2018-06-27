Закон о национальной безопасности, подписанный спикером парламента Андреем Парубием, направлен на утверждение президенту Украины Петру Порошенко. Парубий подписал закон 26 июня Фото: rada.gov.ua Парубий подписал закон 26 июня, 27 июня документ направили на утверждение президенту Украины Петру Порошенко.21 июня Верховная Рада приняла законопроект №8068 о национальной безопасности в целом. Его поддержали 248 народных депутатов.Документ определяет полномочия государственных органов в сферах нацбезопасности и обороны. В акте указано, что фундаментальными национальными интересами Украины являются интеграция в европейское пространство, членство в Европейском союзе и НАТО.Порошенко заявил,что закон о национальной безопасности является важным для Украины шагом на пути европейской и евроатлантической интеграции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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