В Нидерландах Верхняя палата парламента одобрила запрет на ношение в общественных местах мусульманской одежды, которая скрывает лицо, сообщает Корреспондент .

По данным источника, речь идет именно о парандже, чадре и бурке. При этом ношение в общественных местах платка под запрет не попало.

В соответствии с законом, под термином "общественное место" подразумевается транспорт, учебные заведения, больницы, а также здания госучреждений. В отношении нарушителей закона предусмотрен штраф в размере 400 евро.

Партия свободы Герта Вилдерса, известного своей антиисламской риторикой, назвала принятие законопроекта крупной победой, а сенатор Марджолен Фабер заявила, что "этот день стал историческим, первым шагом к освобождению страны от исламизации.Это первый шаг, а следующий - закрытие всех мечетей в Нидерландах".

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 1 октября , в Австрии вступил в силу запрет на ношение в общественных местах головных уборов, которые закрывают лицо. Речь идет как о головных уборах, которые используют мусульманки, такие как паранджа или никаб, так и о медицинских масках, балаклавах, клоунских и карнавальных масках.

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