|В Украине насчитывается 346 000 лиц, которые употребляют наркотические вещества инъекционно
|27.06.2018 08:57
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В Украине на данный момент около 346 000 человек употребляют наркотики инъекционно .
Об этом на брифинге сказала начальник сектора заместительной терапии государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Ирина Иванчук, пишет "Укринформ".
Она отметила, что употребление наркотиков напрямую связано с распространением таких болезней, как ВИЧ/СПИД, гепатиты В и С, инфекций, передающихся половым путем. По словам эксперта, связь в этом случае обусловлена использованием нестерильных инструментов при иньекционнном употреблении, а также опасными сексуальными практиками, которые распространены у наркозависимой молодежи, в частности употребление наркотиков во время секса.
По ее убеждению, сейчас важно предупреждать также и негативные последствия употребления наркотиков, следовательно необходимо обеспечить доступ к программам профилактики, доступа молодежи к презервативам, диагностике ВИЧ и лечению, которое доказало свою эффективность.
Как отметила на брифинге психолог Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Оксана Придатко, употребление наркотиков имеет и социально-психологические последствия.
Психолог подчеркнула, что родители должны знать о признаках употребления наркотиков, и это не только какие-то клинические проявления, как расширенные зрачки или изменения в кожном покрове. По ее словам, родители должны обратить внимание и на то, с кем их ребенок общается, сколько времени находится вне дома, не пропадают ли из дома ценные вещи и деньги и тому подобное.
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