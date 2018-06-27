Шесть украинских моряков, которым более полутора лет запрещали выехать из Греции, этой ночью вернулись в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, передает

"Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора года находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близких", - написал П.Климкин.

Напомним, в ноябре 2016 власти Греции задержали украинское судно, которое ранее потеряло ход в Средиземном море, из-за обнаруженного на борту большого груза сигарет.

Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близким. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 июня 2018 г.

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