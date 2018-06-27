Закон, согласно которому затраченное на проезд время не будет
учитываться в срок отпуска военнослужащих, вступил в силу, при этом
время на дорогу не должно превосходить двух суток в один конец.
Военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным
обстоятельствам длительностью до 10 дней Фото: EPA (архив)
Изменения вносятся в закон "О социальной и правовой защите
военнослужащих и членов их семей".Срок основных отпусков военных
будет рассчитываться без учета времени на проезд к месту проведения
отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец в пределах
Украины.Кроме того, военнослужащим могут предоставляться отпуска по
семейным обстоятельствам длительностью до 10 дней, и время на
дорогу до двух суток в один конец по Украине также не будет
учитываться.Рада приняла в целом соответствующий
законопроект №5512 22 мая.25 июня документ был возвращен в
парламент с подписью президента Украины Петра Порошенко.
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