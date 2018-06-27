Закон, согласно которому затраченное на проезд время не будет учитываться в срок отпуска военнослужащих, вступил в силу, при этом время на дорогу не должно превосходить двух суток в один конец. Военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам длительностью до 10 дней Фото: EPA (архив) Изменения вносятся в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".Срок основных отпусков военных будет рассчитываться без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец в пределах Украины.Кроме того, военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам длительностью до 10 дней, и время на дорогу до двух суток в один конец по Украине также не будет учитываться.Рада приняла в целом соответствующий законопроект №5512 22 мая.25 июня документ был возвращен в парламент с подписью президента Украины Петра Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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