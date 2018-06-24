Платина и золото — два самых драгоценных и дорогостоящих металла для колец. Обручалки из этих металлов, особенно широкие кольца, смотрятся всегда очень солидно и роскошно. Портал Nashasvadba.net подобрал для тебя лучшие фото свадебных колец.

Свадьба и кольца — роскошь бриллиантов

На всех моделях, которые представлены на этих фото, вы увидите бриллианты в тех или иных формах. И в виде фигурки-ромбика, и в виде россыпей, и в виде отдельных камешков. Это — красивое украшение для любого обручального кольца, классика жанра.

Когда будете выбирать кольца в магазине или ювелирном салоне, проследите, чтобы камни на них были хорошо закреплены, а на кольцах стояло клеймо — так называемая проба, которая говорит об истинности металла.

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