На протяжении прошлых суток, 26 июня, российские оккупационные войска 30 раз открывали прицельный огонь по позициям операции Объединенных сил, 11 из которых – из вооружения, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния.

Как сообщили в пресс-службе ООС, в результате вражеских обстрелов погиб один украинский защитник, еще двое ранены.

Противник открывал огонь по всем трем направлениям. Так, на Луганском направлении горячее только было в районе населенного пункта Крымское. Там враг вел огонь по позициям ООС из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. А по защитникам Новотошковского соперник применил артиллерийские системы калибром 122 мм. Также вражеская активность наблюдалась возле населенных пунктов Зайцево, Южное, Троицкое, Екатериновка, Майорськ и Орехово.

На Донецком направлении обстрелы зафиксированы в районе Марьинки, Авдеевки, Новоселовки Второй и Песков. На Мариупольском направлении российские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал украинские позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Пищевик, Широкино и Старогнатовка.

По данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, пятеро ранены. В течение текущих суток боевики пять раз открывали огонь защитникам Марьинки, Новомихайловки, Лебединского, Водяного и Широкино.

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