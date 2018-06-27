26 июня, Долинский районный суд вынес приговор 69-летнему мужчине, которого обвинили в убийстве его 78-летней жены.



Мужчину задержали 28 марта, в селе Новичка Долинского района, в доме нашли тело его сожительницы со следами насильственной смерти, сообщает местное издание «KURS».



На суде мужчина пояснил, что убийство произошло из-за бытовой ссоры на политической почве.

Супруги слушали радиопередачу, посвященную Надежде Савченко.

Во время этого между ними вспыхнула ссора. Мужчина заявил, что Савченко не вызывает у него доверия.

В ответ женщина обвинила его в отсутствии патриотизма, назвала москалем, вспомнив о российских корнях мужа, и плюнула ему в лицо.

После этого пенсионер ударил свою жену и задушил ее веревкой.



Мужчина скрывал тело пенсионерки более двух недель. Соседи обратили внимание на продолжительное отсутствие женщины и пожаловались в полицию. Когда в дом наведались правоохранители, пенсионер признался в содеянном.



Долинский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к семи годам лишения свободы.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира