|Битва за Савченко: пенсионер убил жену в споре о народном депутате
|27.06.2018 09:05
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26 июня, Долинский районный суд вынес приговор 69-летнему
мужчине, которого обвинили в убийстве его 78-летней
жены.
На суде мужчина пояснил, что убийство произошло из-за бытовой ссоры на политической почве.
Супруги слушали радиопередачу, посвященную Надежде Савченко.
Во время этого между ними вспыхнула ссора. Мужчина заявил, что Савченко не вызывает у него доверия.
В ответ женщина обвинила его в отсутствии патриотизма, назвала москалем, вспомнив о российских корнях мужа, и плюнула ему в лицо.
После этого пенсионер ударил свою жену и задушил ее
веревкой.