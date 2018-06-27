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Имеющийся канонический статус достаточен, чтобы УПЦ плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины – заявление архиереев УПЦ МП
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27.06.2018 09:06
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В ближайшее время делегация Константинопольского патриархата
встретится с представителями Русской православной церкви для
консультаций по вопросу преодоления раскола в украинском
православии, сообщил митрополит киевский и всей Украины Онуфрий. По
итогам совещания под его председательством иерархи Украинской
православной церкви Московского патриархата подписали заявление о
недопустимости изменения статуса церкви. Архиереи единогласно
подтвердили свое стремление соблюдения данной при рукоположении
епископской присяге хранить верность Украинской православной церкви
Фото: news.church.uа Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий
рассказал об итогах встречи украинской делегации с
Константинопольский патриархом Варфоломеем 23 июня в Стамбуле."В
частности, было сообщено, что Константинопольский патриархат
опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления
раскола в украинском православии уже якобы окончательно согласован,
а текст томоса об автокефалии Украинской церкви составлен. Не
подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской
церкви автокефалии должно состояться в ближайшее время или в
какие-то определенные сроки. Вместо этого, архиереи
Константинопольского патриархата показали готовность своей церкви
присоединиться к процессу преодоления украинского церковного
раскола в консультации с братскими поместными православными
церквями. Для этого в ближайшее время делегация
Константинопольского патриархата встретится с представителями
Русской православной церкви", – отмечают в синодальном
информационно-просветительском отделе.Иерархи высказали
беспокойство по поводу возможности создания в Украине параллельных
церковных юрисдикций и отметили, что это только углубит церковный
раскол, а если УПЦ войдет в состав Константинопольского
патриархата, то она потеряет значительную часть прав."В связи с
этим епископы Украинской православной церкви – участники
архиерейского совещания 25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре
единогласно приняли совместное заявление о следующем. Имеющийся
канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская
православная церковь плодотворно совершала свою миссию между народа
Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению
прав и свобод, которыми наделена наша церковь, имея права широкой
автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят
раскол как в украинском православии, так и в украинском обществе в
целом. Архиереи единогласно подтвердили свое стремление соблюдения
данной при рукоположении епископской присяге хранить верность
Украинской православной церкви", – сказано в заявлении.Его
подписали 72 епископа во главе с митрополитом Онуфрием. Полный
список подписавшихся опубликован на сайте синодального
информационно-просветительского отдела УПЦ.17 апреля президент
Украины Петр Порошенко заявлял, что "на сегодняшний день
Украина как никогда близка к появлению собственной
автокефальной церкви".19 апреля Верховная Рада поддержала
обращение главы государства к Варфоломею по этому
поводу. В документе говорится, что томос (указ) о
поместной церкви "станет не только торжеством православия, но и
актом глубокой исторической справедливости". 22 апреля
Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к
рассмотрению просьбы Украины.Предоставление томоса об автокефалии
Украинской православной церкви может угрожать национальной
безопасности Украины и разделить страну, заявили в УПЦ МП 25
мая.
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