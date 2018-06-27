В ближайшее время делегация Константинопольского патриархата встретится с представителями Русской православной церкви для консультаций по вопросу преодоления раскола в украинском православии, сообщил митрополит киевский и всей Украины Онуфрий. По итогам совещания под его председательством иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата подписали заявление о недопустимости изменения статуса церкви. Архиереи единогласно подтвердили свое стремление соблюдения данной при рукоположении епископской присяге хранить верность Украинской православной церкви Фото: news.church.uа Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий рассказал об итогах встречи украинской делегации с Константинопольский патриархом Варфоломеем 23 июня в Стамбуле."В частности, было сообщено, что Константинопольский патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в украинском православии уже якобы окончательно согласован, а текст томоса об автокефалии Украинской церкви составлен. Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской церкви автокефалии должно состояться в ближайшее время или в какие-то определенные сроки. Вместо этого, архиереи Константинопольского патриархата показали готовность своей церкви присоединиться к процессу преодоления украинского церковного раскола в консультации с братскими поместными православными церквями. Для этого в ближайшее время делегация Константинопольского патриархата встретится с представителями Русской православной церкви", – отмечают в синодальном информационно-просветительском отделе.Иерархи высказали беспокойство по поводу возможности создания в Украине параллельных церковных юрисдикций и отметили, что это только углубит церковный раскол, а если УПЦ войдет в состав Константинопольского патриархата, то она потеряет значительную часть прав."В связи с этим епископы Украинской православной церкви – участники архиерейского совещания 25 июня 2018 года в Киево-Печерской Лавре единогласно приняли совместное заявление о следующем. Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская православная церковь плодотворно совершала свою миссию между народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском православии, так и в украинском обществе в целом. Архиереи единогласно подтвердили свое стремление соблюдения данной при рукоположении епископской присяге хранить верность Украинской православной церкви", – сказано в заявлении.Его подписали 72 епископа во главе с митрополитом Онуфрием. Полный список подписавшихся опубликован на сайте синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной церкви".19 апреля Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Варфоломею по этому поводу. В документе говорится, что томос (указ) о поместной церкви "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости". 22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.Предоставление томоса об автокефалии Украинской православной церкви может угрожать национальной безопасности Украины и разделить страну, заявили в УПЦ МП 25 мая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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