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Адель запишет первый альбом за три года
27.06.2018 09:13
Британская певица Адель, по информации Page Six, намерена выпустить новый альбом к Рождеству 2019 года. Адель уже работает в студии над альбомом - СМИ Фото: adele / Instagram Об этом Page Six рассказало лицо, приближенное к певице.Большую часть материала Адель запишет летом 2018 года.На данный момент, по словам инсайдера, Адель уже записала часть композиций, а выход альбома она хочет приурочить к Рождеству 2019 года.В 2016 году Адель заявляла, что сделает 10-летний перерыв в карьере, чтобы заниматься воспитанием сына Анжело

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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