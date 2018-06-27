Британская певица Адель, по информации Page Six, намерена выпустить
новый альбом к Рождеству 2019 года. Адель уже работает в студии над
альбомом - СМИ Фото: adele / Instagram Об этом Page Six рассказало
лицо, приближенное к певице.Большую часть материала Адель запишет
летом 2018 года.На данный момент, по словам инсайдера, Адель уже
записала часть композиций, а выход альбома она хочет приурочить к
Рождеству 2019 года.В 2016 году Адель заявляла, что сделает
10-летний перерыв в карьере, чтобы заниматься воспитанием сына
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