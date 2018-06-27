Фонд The Thomson Reuters составил отчет самых недружелюбных к женщинам стран, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что из-за высокого риска сексуального насилия и рабского труда первое место заняла Индия.

Страна показала высокий уровень опасности для женщин из-за культурных традиций. В Индии нередки случаи обливания кислотой, существует практика калечащих операций на женских половых органах, детские браки и физическое насилие. В том же исследовании, проведенном семь лет назад, Индия занимала четвертое место.

"Индия проявила полное пренебрежение правами женщин: изнасилования, в том числе и в браке, сексуальные нападения и преследования, женский инфантицид никуда не исчезли" - сообщил фонду Thomson Reuters Манджунат Гангадхара, чиновник правительства штата Карнатака в Индии.

Следом за Индией идут Афганистан, Сирия, Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, ДР Конго, Йемен, Нигерия и США. США стали единственной западной страной в списке худших для женщин стран из-за движения MeToo, появившегося в 2017 году и показавшего высокий уровень насилия в киноиндустрии.

В опросе принимали участие 550 экспертов по правам женщин, которые оценивали вклад стран в решение проблем, связанных с насилием и дискриминацией.

Как сообщал svodka.net, в Индии выдававший себя за врача мужчина заразил ВИЧ-инфекцией более 20 человек.

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