Из-за грядущего прекращения чеканки 1, 2, 5 и 25 копеек Украины (НБУ) вводит систему округления сумм в чеках при расчете наличными. Об этом заявил и.о. главы Яков Смолий на брифинге, передает со ссылкой на .

Округлять суммы покупок начнут с 1 июля 2018 года. С этой же даты прекращается чеканка монет — их будут постепенно выводить из оборота.

Правила округления будут работать только при отсутствии монет и у покупателя, и у продавца:

если сумма заканчивается на 1-4 копейки, она округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

если сумма заканчивается на 5-9 копеек, она округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

"В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами", – пояснили в и посоветовали указывать в чеках общие суммы до округления и после него использовать механизм скидок – это не потребует дополнительных затрат на перепрограммирование РРО.

При безналичных расчетах округления не будет осуществляться.

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