|НАПК направило в суд админпротокол на нардепа Дейдея
|27.06.2018 09:20
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По решению НАПК направлено в суд еще 5 протоколов об административных правонарушениях в отношении народного депутата и четырех государственных служащих. Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает
“В связи с несоблюдением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью и получения подарков в суд направлено еще 5 протоколов об административных правонарушениях”, — говорится в сообщении.
Как объясняется, агентство составило протокол в отношении
народного депутата Украины Евгения Дейдея. Так, было установлено,
что Евгений Дейдей в сентябре 2017 года вопреки требованиям
пункта 3 части первой статьи 28 Закона Украины
“О предотвращении коррупции” (далее — Закон)
и частей второй и третьей статьи 8 Закона Украины
“О статусе народного депутата Украины”, пользуясь депутатскими
полномочиями для удовлетворения частного интереса, совершал
действия в интересах себя при направлении депутатского
обращения к Генеральному прокурору Украины.
За нарушение установленных статьей 25 Закона
ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью
составлен протокол по части первой статьи 172-4 КоАП
в отношении начальника одного из отделов Пологовского РГА
Запорожской области Анатолия Дихтяра. Чиновник выполнял работу
главы государственной экзаменационной комиссии в учреждении
высшего образования, которая не является непосредственно
преподавательской (или педагогической) деятельностью.
Как сообщал НАПК передало 4 вывода и 5 протоколов в суд.