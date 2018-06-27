Больше только деклараций с семейными врачами подписали в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Киеве декларации уже подписали 696,7 тыс. жителей Фото: pixabay.com Больше только подписантов в Харьковской (1,02 млн), Днепропетровской (837,8 тыс.) и Львовской (708,9 тыс.) областях. Меньше всего – в Закарпатской (205,3 тыс.), Луганской (134,7 тыс.) и Сумской (131,5 тыс.) областях.В Киеве декларации уже подписали 696,7 тыс. жителей.Бессрочная кампания по выбору семейного доктора стартовала 2 апреля. Каждый пациент может подписать декларацию с одним врачом, который будет следить за его здоровьем, обеспечивать первичную диагностику, оказывать неотложную помощь при резком ухудшении здоровья, назначать необходимые анализы и давать направления к профильным специалистам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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