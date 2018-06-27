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Более 10 млн украинцев выбрали семейного врача
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27.06.2018 09:20
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Больше только деклараций с семейными врачами подписали в
Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке В Киеве декларации уже
подписали 696,7 тыс. жителей Фото: pixabay.com Больше только
подписантов в Харьковской (1,02 млн), Днепропетровской (837,8 тыс.)
и Львовской (708,9 тыс.) областях. Меньше всего – в
Закарпатской (205,3 тыс.), Луганской (134,7 тыс.) и Сумской (131,5
тыс.) областях.В Киеве декларации уже подписали 696,7 тыс.
жителей.Бессрочная кампания по выбору семейного
доктора стартовала 2 апреля. Каждый пациент может
подписать декларацию с одним врачом, который будет следить за его
здоровьем, обеспечивать первичную диагностику, оказывать неотложную
помощь при резком ухудшении здоровья, назначать необходимые анализы
и давать направления к профильным специалистам.
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