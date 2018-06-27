|Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес на відпочинку разом з дітьми
|27.06.2018 09:21
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Нещодавно Джей Ло і Алекс вирушили відпочивати в заміський будинок в штаті Айдахо. Компанію парі склали діти від минулих шлюбів: 10-річні двійнята Емма і Максиміліан від Марка Ентоні і дочки Алекса, 13-річна Наташа і 10-річна Елла.
Бейсболіст поділився відео, на якому його старша дочка танцює з Лопес під пісню співачки Dinero.
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