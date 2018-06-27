Вперше про роман 48-річної Дженніфер Лопес і 42-річного бейсболіста Алекса Родрігеса заговорили в березні 2017 року. Пара стала регулярно виходити разом на публіку, подорожувати, а також познайомила один з одним своїх дітей від попередніх шлюбів.







Нещодавно Джей Ло і Алекс вирушили відпочивати в заміський будинок в штаті Айдахо. Компанію парі склали діти від минулих шлюбів: 10-річні двійнята Емма і Максиміліан від Марка Ентоні і дочки Алекса, 13-річна Наташа і 10-річна Елла.



Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod) 22 Чер 2018 р. о 11:33 PDT



Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod) 23 Чер 2018 р. о 5:56 PDT



Бейсболіст поділився відео, на якому його старша дочка танцює з Лопес під пісню співачки Dinero.



Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod) 22 Чер 2018 р. о 11:34 PDT



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