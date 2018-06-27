Певица вместе с мужем, дочкой и друзьями отдыхает в Днепре. Соответствующие снимки она публикует на своей странице в Instagram, передает со ссылкой на .

"На душе светло, когда рядом родные и близкие! Люблю Киев! Люблю моих друзей!", - подписала снимки певица.

В свои 40 лет муж певицы выглядит значительно старше своих ровесников.

Рассматривая снимки артистки, на которых исполнительница позирует на яхте в компании возлюбленного, поклонники отметили, что Мурат Налчаджиоглу заметно постарел. У турецкого бизнесмена появились седина и морщины. Также супруг певицы набрал лишний вес, отмечают фанаты звезды.

"Мурат в деда превратился", "В 40 лет так выглядеть как он… слава богу, нет, надеюсь, и в 60 так не буду", "Старый Мурат, как дед", "Муж страшненький! Наверное, добрый", "Турецкие мужчины рано седеют. Ничего страшного", "Какой дедушка?! Просто на фото так вышел. Бесконечного счастья этой паре", "Седины и морщины!", "Муж уставший выглядит!" - прокомментировали фото певицы поклонники.

Также показала свою 7-летнюю дочь Софию, подписав фото так: "Когда рядом надежный помощник, всегда легко преодолевать трудности и двигаться вперед".















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